Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor

19.10.2020 09:25
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,92'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,27'den, sterlin ise 10,25'ten alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9210'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,2780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2515'ten satılıyor.
Dolar endeksi, yatay seyirle 93,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi inşaat üretimi ve ABD'de NAHB Konut Piyasası Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini söyledi.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi

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