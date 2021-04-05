Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor

05.04.2021 10:55
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,61'den, sterlin ise 11,32'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajını devam ettirmesi ile 7,9880'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla günü yüzde 0,9 artışla 8,1904 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan ve beklentiler paralelinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından 8,1714'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1745 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,6120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 11,3260'tan satılıyor. Haftalık bazda yükseliş serisini geçen hafta da devam ettiren dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 93,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1750 seviyelerinde hareket ediyor.

DOLARDA 8,17-8,20 BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yataya yakın seyrin düşüş yönünde değiştiğini belirterek, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini söyledi. Bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 8,17-8,20 bandının öne çıktığını ifade etti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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