Dolar/TL, büyüme verisinin ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 azalışla 8,3166 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 21,7 ile tarihi bir artışa işaret etmesinin ardından 8,2860'la 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8,3010 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,7930'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 11,4110'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün 92,5 seviyesini test etmesinin ardından bu bölgeden gelen tepkiyle yükselişe geçerek 92,68 seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1803'den işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'deki üç haftalık düşüş eğilimi sonrası 8,30'un altının test edildiğine dikkati çekerek, söz konusu seyrin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası vurgusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında sağlanan ilerleme, artan turizm gelirleri ve büyüme beklentileri ile desteklendiğini ifade etti.

Bugün açıklanacak ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, dolar endeksinde 92,5 aşağı yönlü kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.