Dolar/TL 8,53 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,53 seviyelerinde işlem görüyor. Dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmezken, dolar/TL uluslararası piyasada düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 8,5707'den kapanış yaptı. Üst üste düşüşünü 6. işlem güne taşıyan dolar/TL, 8,4980 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,1145'ten, sterlin/TL de 0,3 değer kaybıyla 11,8270'ten satılıyor. Dolar endeksi ise 92,2-92,7 bandında dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1810'dan işlem görüyor. Analistler, yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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