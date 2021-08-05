Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor

Dün en düşük 8,3823 ve en yüksek 8,4928 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,8 artışla 8,47'den tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 11.000 itibarıyla 8,54'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,12'den, sterlin/TL ise 11,90'dan satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 92,3'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1842 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.

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