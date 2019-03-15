Son Dakika Haberleri: Dolar/TL bant içinde hareketini sürdürüyor

Dolar/TL bant içinde hareketini sürdürüyor

1 saat önce

Kur, geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL bant içinde hareketini sürdürüyor, System.String[]
Kur, geçen hafta Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:50 

Türkiye, Ekonomi
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