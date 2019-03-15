Dolar/TL bant içinde hareketini sürdürüyor
1 saat önce
Kur, geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.
Kur, geçen hafta Türkiye- ABD
ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:50
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