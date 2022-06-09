Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor! - Son Dakika
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Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor!

09.06.2022 10:54
Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor!

Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 17,2070'ten işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,3 üzerinde 17,1485'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 17,2070'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,5250'den satılıyor. Dolar endeksi, 102,5 seviyelerinde yatay hareketine devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı öncesi avro/dolar paritesi 1,0710 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi. Analistler, enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyetinin, piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerindeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken analistler, tüm bu gelişmelerle dolara olan talebin gücünü koruduğunu ifade etti. Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın para politikası yol haritasına ilişkin yapacağı yönlendirmelerin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksi için 101,8'in destek, 103,1'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti. ECB'nin bugünkü toplantıda faizleri değiştirmese de "şahin" bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor.


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Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor! Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor! - Son Dakika
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