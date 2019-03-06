Dolar/TL'de gözler Merkez Bankası'nda
19 dakika önce
Merkez Bankası'nın faiz kararının izlendiği güne dolar/TL 5.39 seviyesinden başladı.
Merkez Bankası
'nın faiz kararının izlendiği güne dolar/TL 5.39 seviyesinden başladı. MB'nin bu toplantıda faiz adımı atması beklenmezken sıkı duruşa ilişkin ne yönde mesaj vereceği takip edilecek. Öte yandan ABD
ile S-400 gerilimi yatırımcıyı tedirgin eden başat unsur.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:30
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