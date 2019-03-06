Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'de gözler Merkez Bankası'nda

Dolar/TL'de gözler Merkez Bankası'nda

19 dakika önce

Merkez Bankası'nın faiz kararının izlendiği güne dolar/TL 5.39 seviyesinden başladı.

Dolar/TL'de gözler Merkez Bankası'nda, System.String[]
Merkez Bankası'nın faiz kararının izlendiği güne dolar/TL 5.39 seviyesinden başladı. MB'nin bu toplantıda faiz adımı atması beklenmezken sıkı duruşa ilişkin ne yönde mesaj vereceği takip edilecek. Öte yandan ABD ile S-400 gerilimi yatırımcıyı tedirgin eden başat unsur.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:30 

Merkez Bankası, Ekonomi
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