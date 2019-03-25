Dolar/TL'de ne bekleniyor?
16 dakika önce
Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayından bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, TCMB'nin adımları ve iletişimi ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da dolar/TL'de 5.60-5.70 bandında dalgalanma devam ediyor.
Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayından bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, TCMB
'nin adımları ve iletişimi ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da dolar/TL'de 5.60-5.70 bandında dalgalanma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:49
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