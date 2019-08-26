Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'de sert yükseliş: Kur ani çıkışla 6.38'i gördü
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Dolar/TL'de sert yükseliş: Kur ani çıkışla 6.38'i gördü

1 saat önce

Pazartesi sabahı Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk Lirası Dolar karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL'de sert yükseliş: Kur ani çıkışla 6.38'i gördü, System.String[]

Pazartesi sabahı Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk Lirası Dolar karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi.


Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki kaybı kısa sürede yüzde 15'e vardı. Ardından yine hızlı şekilde 5.80 seviyesine çekildi. TL'nin Dolar karşısındaki kaybı TSİ sabah 06.00 civarında yüzde 1 civarında.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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