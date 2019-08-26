Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki kaybı kısa sürede yüzde 15'e vardı. Ardından yine hızlı şekilde 5.80 seviyesine çekildi. TL'nin Dolar karşısındaki kaybı TSİ sabah 06.00 civarında yüzde 1 civarında.

Pazartesi sabahı Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk Lirası Dolar karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi.

Haber Yayın Tarihi:

Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni

4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı