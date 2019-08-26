Dolar/TL'de sert yükseliş: Kur ani çıkışla 6.38'i gördü
1 saat önce
Pazartesi sabahı Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk Lirası Dolar karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi.
Pazartesi sabahı Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk Lirası Dolar karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi.
Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki kaybı kısa sürede yüzde 15'e vardı. Ardından yine hızlı şekilde 5.80 seviyesine çekildi. TL'nin Dolar karşısındaki kaybı TSİ sabah 06.00 civarında yüzde 1 civarında.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45
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