Dolar/TL'de sıkışık seyrin sürmesi bekleniyor
19 dakika önce
Dolar/TL'de yükselişlerin satış baskısı ile karşılaştığına dikkati çeken uzmanlar, 5.10-5.35 arasındaki sıkışık seyrin izlendiğini söyledi.
Dolar/TL'de yükselişlerin satış baskısı ile karşılaştığına dikkati çeken uzmanlar, 5.10-5.35 arasındaki sıkışık seyrin izlendiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:26
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