Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'de sıkışık seyrin sürmesi bekleniyor

Dolar/TL'de sıkışık seyrin sürmesi bekleniyor

19 dakika önce

Dolar/TL'de yükselişlerin satış baskısı ile karşılaştığına dikkati çeken uzmanlar, 5.10-5.35 arasındaki sıkışık seyrin izlendiğini söyledi.

Dolar/TL'de sıkışık seyrin sürmesi bekleniyor, System.String[]
Dolar/TL'de yükselişlerin satış baskısı ile karşılaştığına dikkati çeken uzmanlar, 5.10-5.35 arasındaki sıkışık seyrin izlendiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:26 

Ekonomi
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