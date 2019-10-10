Dolar/TL'de temkinli görünüm korunuyor
56 dakika önce
Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatı başlaması ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ile temkinli görünümünü sürdürüyor.
Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatı başlaması ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ile temkinli görünümünü sürdürüyor. Dolar/TL güne 5.8790'a kadar yükselerek başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:26
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