Dolar geçen haftaki dalgalı seyrini seçim sonrasına da taşıdı. F-35'lere ilişkin yeni haber akışının da etkisiyle kur 5.55 civarında yukarı yönlü.

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15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti