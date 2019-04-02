Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'de yön yukarı

Dolar/TL'de yön yukarı

35 dakika önce

Dolar geçen haftaki dalgalı seyrini seçim sonrasına da taşıdı.

Dolar/TL'de yön yukarı, System.String[]
Dolar geçen haftaki dalgalı seyrini seçim sonrasına da taşıdı. F-35'lere ilişkin yeni haber akışının da etkisiyle kur 5.55 civarında yukarı yönlü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:32 

Ekonomi
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