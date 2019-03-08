Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürüyor
39 dakika önce
ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle dolar/TL yukarı baskılanmış durumda.
ABD Türkiye
ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle dolar/TL yukarı baskılanmış durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40
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