Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürüyor

Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürüyor

39 dakika önce

ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle dolar/TL yukarı baskılanmış durumda.

Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürüyor, System.String[]
ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle dolar/TL yukarı baskılanmış durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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