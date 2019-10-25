Dolar/TL faiz kararı sonrası seviyelerini koruyor
1 saat önce
Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin üzerinde başladı.
Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:19
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