Son Dakika Haberleri: Dolar/TL faiz kararı sonrası seviyelerini koruyor
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL faiz kararı sonrası seviyelerini koruyor

Dolar/TL faiz kararı sonrası seviyelerini koruyor

1 saat önce

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin üzerinde başladı.

Dolar/TL faiz kararı sonrası seviyelerini koruyor, System.String[]

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin üzerinde başladı.

Merkez Bankası, Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:19 
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