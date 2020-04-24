Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başlarken dolar/TL kuru 6,98 seviyelerinde değerleniyor.
Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başlarken dolar/TL kuru 6,98 seviyelerinde değerleniyor. Bu haftanın en sıcak gündemi olan petrol fiyatlarında dün başlayan yükseliş bugün de sürüyor.
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24.04.2020 09:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar/TL güne 6,98'den başladı - Son Dakika