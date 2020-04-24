Dolar/TL güne 6,98'den başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne 6,98'den başladı - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL güne 6,98'den başladı

26 dakika önce

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başlarken dolar/TL kuru 6,98 seviyelerinde değerleniyor.

Dolar/TL güne 6,98'den başladı, System.String[]

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başlarken dolar/TL kuru 6,98 seviyelerinde değerleniyor. Bu haftanın en sıcak gündemi olan petrol fiyatlarında dün başlayan yükseliş bugün de sürüyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:34 

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