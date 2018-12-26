Dolar/TL güne sakin başladı
19 dakika önce
Dolar/TL, yılın son haftasında 5.30'lar civarında yatay hareketini sürdürüyor.
Dolar/TL, yılın son haftasında 5.30'lar civarında yatay hareketini sürdürüyor. Noel tatili nedeniyle pek çok ülkede piyasalar kapalıyken Trump
'ın Fed
'e yönelik endişeleri ve ABD
'de hükümetin ne kadar daha kapalı kalacağına ilişkin belirsizlik risk iştahını olumsuz etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:13
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