Son Dakika Haberleri: Dolar/TL güne sakin başladı

Dolar/TL güne sakin başladı

19 dakika önce

Dolar/TL, yılın son haftasında 5.30'lar civarında yatay hareketini sürdürüyor.

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Dolar/TL, yılın son haftasında 5.30'lar civarında yatay hareketini sürdürüyor. Noel tatili nedeniyle pek çok ülkede piyasalar kapalıyken Trump'ın Fed'e yönelik endişeleri ve ABD'de hükümetin ne kadar daha kapalı kalacağına ilişkin belirsizlik risk iştahını olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:13 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Donald Trump, Ekonomi
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