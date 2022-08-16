Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor

16.08.2022 10:56

Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96 seviyesinden işlem görüyor. Doların dün piyasalardaki kapanışını da 17,96 liradan yapmıştı.

Dün 17,92-17,97 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 17,96'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay seyirle başlamasının ardından 17,96 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 18,23'den, sterlin/TL ise 21,62'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,8'lik artışla 106,5'ten kapanmasının ardından bugün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 106,8 ile 5 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Avro/dolar paritesi de aşağı yönlü hareketini art arda 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,0134 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

ÇİN'İN FAİZ İNDİRMESİ ABD'Yİ TEMKİNLİ OLMAYA İTTİ

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini, ancak Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli ilerleyeceği beklentilerinin risk iştahını dengelediğini söyledi.

Döviz piyasalarında, yatırımcıların yarın açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesinde temkinli duruşun sürdüğünü belirten analistler, küresel dolar talebinin ise gücünü koruduğuna işaret etti. Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor - Son Dakika
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