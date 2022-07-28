Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum

28.07.2022 10:38

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 17,88 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,92 seviyesinden işlem görüyor. Ekonomistler, Fed'in politika faizini artırması sonrası kurdaki oynaklığın artacağı görüşünde.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17,88'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,92'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 primle 18,27'den, sterlin/TL yüzde 0,11 yükselişle 21,80'den satılıyor. Dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası dün yüzde 0,7 gerileyerek 106,4'e inerken, yeni günde bu seviyenin hemen altında 106,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 0,1 azalışla 1,0190'dan alıcı buluyor.

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ DAHA YUMUŞAK GEÇİŞLER

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydederek, bugün gözlerin ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

KURDAKİ OYNAKLIK ARTABİLİR

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, söz konusu gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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