Resesyona giren ABD'nin faiz artırımı sonrası dolar 18 TL'ye dayandı - Son Dakika
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Resesyona giren ABD'nin faiz artırımı sonrası dolar 18 TL'ye dayandı

29.07.2022 10:45

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 17,91 seviyesinden yapan dolar/TL kuru, haftanın son gününe yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,94 seviyelerinden satılıyor. İki çeyrek üst üste daralma göstererek resesyona giren ABD, 2 gün önce politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17.91'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,94'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 primle 18,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artırımları ile sıkılaşmaya devam edeceği beklentilerinin yükselmesi ve tahminlerin altında kalan ABD'nin büyüme verisi sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 105,7'ye geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,0240'tan alıcı buluyor.

ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRDİ

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD'NİN FAİZ ARTIRIMI

Bir önceki gün ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edecekleri mesajını verdi. Ulusal piyasalardaysa, doların artacağı sinyalleriyle dalgalanan döviz kuru yükselişini sürdürüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi. Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Resesyona giren ABD'nin faiz artırımı sonrası dolar 18 TL'ye dayandı - Son Dakika

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