Dolar 18 TL sınırına dayandı! An itibarıyla 17,95 seviyesinden işlem görüyor

Dün satıcılı seyreden dolar/TL günü yüzde 0,1 azalışla 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17.95'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 18,38'den, sterlin/TL yatay seyirle 21,92'den satılıyor. Şu dakikalarda dolar endeksi yatay seyirle 105,5, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,0240 seviyesinde bulunuyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini artırdığını belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu kaydetti.

ABD ZİYARETİ DOĞAL OLARAK NİTELENDİRDİ

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5'in direnç, 105,2'nin destek konumuna geldiğini belirtti.