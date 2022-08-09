Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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