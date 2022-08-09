Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor

09.08.2022 11:03

Güne yükselişle başlayan dolar/TL piyasalarda 17,96 seviyesinden işlem görüyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL günü günü 17,94'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 primle 18,33'den, sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 21,70'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,1 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor.

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:43 Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement