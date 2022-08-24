Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor

24.08.2022 10:56

Dün piyasalardaki kapanışını 18,11 seviyesinden yapan dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,13 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin üzerinde 18,11'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 18,13'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,05'den, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 21,45'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 108,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 0,99 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi de bugün 1'in altındaki hareketine devam ediyor.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ PİYASAYI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi. Ekonomilere duyulan güvenin azalmasıyla avro başta olmak üzere yerel para birimleri üzerindeki baskının arttığını, dolar talebinin ise gücünü koruduğunu vurgulayan analistler, döviz piyasalarının bundan sonraki seyrinde merkez bankalarının aksiyonları ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret ederek, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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