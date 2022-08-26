Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor - Son Dakika
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Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor

26.08.2022 10:48

Haftanın son gününe de yükselişle başlayan dolar 18,18 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar, dün piyasalardaki kapanışını 18,16 seviyesinden yapmıştı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,16'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 18,18'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE YÜKSELİŞ YAŞANMADI

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,12'den, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 21,44'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi bugün 1'in altındaki hareketine devam ederken, bugün yüzde 0,1 azalışla 0,9970'ten işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor - Son Dakika
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