Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, haftaya 5,71 liranın üzerinde başladı
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Dolar/TL, haftaya 5,71 liranın üzerinde başladı

50 dakika önce

Geçtiğimiz haftayı 5,7134 liradan tamamlayan Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,7120 seviyelerinden başladı.

Dolar/TL, haftaya 5,71 liranın üzerinde başladı, System.String[]

Geçtiğimiz haftayı 5,7134 liradan tamamlayan Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,7120 seviyelerinden başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15 
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