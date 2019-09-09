Dolar/TL, haftaya 5,71 liranın üzerinde başladı
50 dakika önce
Geçtiğimiz haftayı 5,7134 liradan tamamlayan Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,7120 seviyelerinden başladı.
Geçtiğimiz haftayı 5,7134 liradan tamamlayan Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,7120 seviyelerinden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15
Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! 8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Tarkan 1 yaşındaki kızının hesabına 1 milyon TL yatırdı