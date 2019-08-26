Dolar/TL, haftaya 'hızlı' başladı
1 saat önce
Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi. Parite şu sıralarda ise 5,80'nin üzerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:35
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