Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, haftaya 'hızlı' başladı
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Dolar/TL, haftaya 'hızlı' başladı

1 saat önce

Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL, haftaya 'hızlı' başladı, System.String[]

Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi. Parite şu sıralarda ise 5,80'nin üzerinde işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:35 
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