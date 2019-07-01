Dolar/TL haftaya sert düşüşle başladı
1 saat önce
Dolar/TL Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklamaların olumlu algılanmasıyla 5.70'in altına geriledi.
Dolar/TL Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklamaların olumlu algılanmasıyla 5.70'in altına geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53
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