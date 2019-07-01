Son Dakika Haberleri: Dolar/TL haftaya sert düşüşle başladı
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Dolar/TL haftaya sert düşüşle başladı

1 saat önce

Dolar/TL Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklamaların olumlu algılanmasıyla 5.70'in altına geriledi.

Dolar/TL haftaya sert düşüşle başladı, System.String[]
Dolar/TL Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklamaların olumlu algılanmasıyla 5.70'in altına geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53 
Ekonomi
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