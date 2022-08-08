Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde

Cuma günü dolar/TL günü 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 18,32'den, sterlin/TL ise 21,74'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde hemen altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,02'den alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.
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