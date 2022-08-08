Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde

08.08.2022 10:49

Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 17,90 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlayarak 17,96 seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın şahin para politikasını sürdüreceğine dair beklentiler nedeniyle tahvil ve döviz piyasasında oynaklık arttı.

Cuma günü dolar/TL günü 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 18,32'den, sterlin/TL ise 21,74'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde hemen altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,02'den alıcı buluyor.

FED'İN POLİTİKALARI PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRDI

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde - Son Dakika
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