75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde - Son Dakika

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