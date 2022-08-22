Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor

22.08.2022 10:38

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, piyasalarda 18,12 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, cuma günü piyasalardaki kapanışını 18,10'dan yapmıştı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,29 üzerinde 18,1030'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 18,12'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Öte yandan aynı dakikalarda avro/TL yüzde 18,15'den, sterlin/TL ise 21,40'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 108,3 ile bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi 1,0016 ile 15 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon belirsizliklerine yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

FED'İN EYLÜL AYINDA VERCEĞİ KARAR BELİRSİZLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamalarda hakimiyetini koruduğunu belirten analistler, yurt içi piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizi indirimi ve akabinde ticari kredileri düşürmeye yönelik alınan makro ihtiyati tedbirlerin yansımalarının izleneceğini bildirdi.

DİRENÇ NOKTALARI BELİRLENDİ

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı değerlendirmelerde, gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipuçlarının aranacağını vurguladı. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün destek, 108,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 18,10 liradan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 18,10 liradan alıcı buluyor
Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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