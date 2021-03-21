Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Kur halen 8,30 seviyesinde.

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,41'e kadar yükseldi.

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