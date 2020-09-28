Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı - Son Dakika

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro kuru bir kez daha rekor kırdı.

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı, System.String[]

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro kuru bir kez daha rekor kırdı. Dolar/TL yeni haftaya 7,80 seviyesine gelerek rekorla başladı. Euro/TL ise 9 TL'yi geride bıraktı.Geçen hafta kısa bir süreliğine Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz artışının ardından değer kazanan Türk Lirası haftaya değer kaybıyla başladı. TL'nin dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybetmesi ile kurlar yeniden rekor seviyeye ulaştı. Dolar/TL yeni haftaya 7,80 seviyesine gelerek rekorla başladı. Euro/TL ise bir kez daha 9 TL'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül'deki sürpriz faiz artımı ardından dolar/TL 7.51'e kadar gerilemişti. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Merkez Bankası, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor?

Albayrak YEP'i açıklayacak

Ekonomi çevrelerinde gözler yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "büyüme ve istihdam" odaklı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) yarın açıklaması bekleniyor. Açıklanacak yeni ekonomi programı ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi makro göstergeler duyurulacak.

Reuters,DW/BÖ/HS

(c)

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı

Yeni Ekonomi Programı, Merkez Bankası, Faiz, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:42

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı - Son Dakika Ekonomi

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