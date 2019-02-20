Dolar/TL rand etkisiyle yükseldi
49 dakika önce
Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi.
Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi. Bir bankası, "Dolar/TL bir süredir 5.20-5.35 bandına sıkışmış durumda, piyasa da buna alıştı. Küresel bazda olumsuz gelişme olmazsa kur bu bant aralığında kalmaya devam eder" değerlendirmesini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:10
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