Son Dakika Haberleri: Dolar/TL rand etkisiyle yükseldi

Dolar/TL rand etkisiyle yükseldi

49 dakika önce

Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi.

Dolar/TL rand etkisiyle yükseldi, System.String[]
Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi. Bir bankası, "Dolar/TL bir süredir 5.20-5.35 bandına sıkışmış durumda, piyasa da buna alıştı. Küresel bazda olumsuz gelişme olmazsa kur bu bant aralığında kalmaya devam eder" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:10 

Ekonomi
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