Dolar/TL rand etkisiyle yükseldi

Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi.

Randdaki sert değer kaybıyla 5.33 seviyesine yükselen dolar/TL daha sonra hafif gevşedi. Bir bankası, "Dolar/TL bir süredir 5.20-5.35 bandına sıkışmış durumda, piyasa da buna alıştı. Küresel bazda olumsuz gelişme olmazsa kur bu bant aralığında kalmaya devam eder" değerlendirmesini yaptı.

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