Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, yatay seyir izliyor
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Dolar/TL, yatay seyir izliyor

1 saat önce

Yurtiçi piyasanın tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, uluslararası işlemlerde dolar/TL yatay görünüm sergiliyor.

Dolar/TL, yatay seyir izliyor, System.String[]
Yurtiçi piyasanın tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, uluslararası işlemlerde dolar/TL yatay görünüm sergiliyor. Kur bugün 5.81-5.86 aralığında işlem gördü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:48 
Ekonomi
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