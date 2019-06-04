Dolar/TL, yatay seyir izliyor
1 saat önce
Yurtiçi piyasanın tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, uluslararası işlemlerde dolar/TL yatay görünüm sergiliyor.
Yurtiçi piyasanın tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, uluslararası işlemlerde dolar/TL yatay görünüm sergiliyor. Kur bugün 5.81-5.86 aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:48
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