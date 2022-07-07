Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor

07.07.2022 10:51

Geçtiğimiz gün kapanışını 17,22 seviyelerinden yapan dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasından sonra 17,28 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,3 üzerinde 17,22'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,27'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 17,59'dan, sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 20,65'den alıcı buluyor.Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterirken, bu durum doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,3'le 30 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

RESESYON BEKLENTİLERİ SÜRÜYOR

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine işaret eden FOMC tutanakları sonrası güçlenmeye devam eden dolar karşısında son 20 yılın en düşüğü olan 1,0162'ye gerileyen avro/dolar paritesi yeni günde 1,0200 seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, resesyon beklentilerinin ve endişelerinin farklı dinamiklerle doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini belirtirken, özellikle yarın ABD açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Veri gündeminde ise bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in destek, 106,8'in üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 107,5'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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