Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 16,4034'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 16,4340'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,6270'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 20,6970'ten satılıyor. Dolar endeksi, dünkü yükselişine devam ederek bugün 102,1'i test ederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0726'dan işlem görüyor.

BÜYÜME ODAKLI ENDİŞELER SÜRÜYOR

Analistler, jeopolitik riskler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler nedeniyle enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemin odağında kalmaya deva ettiğini söyledi. Yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu aktaran analistler, bu kapsamda cuma günü açıklanacak ABD'nin istihdam raporunun kritik önem taşıdığını, veri öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

ANALİSTLER KRİTİK RAPORLARI BEKLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacağı bilanço küçültme öncesinde tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin de dolar endeksini desteklediğine işaret ederek, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de Bej Kitap Raporu'nun izleneceğini bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün güne başladığı yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişine devam etti ve bugün yüzde 2,89'un üzerini gördü.



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