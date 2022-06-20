Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor

20.06.2022 10:47

Geçen haftayı 17,32 seviyelerinden kapatan dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Dolar/TL piyasaların açılması ile birlikte saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışı ile aynı seviye olan 17,32'den işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 17,32'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışı ile aynı seviye olan 17,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,22'den, sterlin/TL yatay seyirle 21,18'den satılıyor. Geçen hafta 105,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0520'den alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından güçlenen resesyon kaygılarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi. Artan risk algısının dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, hafta boyunca önde gelen merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların seyri açısından önemli olacağını kaydetti.

DİRENÇ NOKTASI 105 OLARAK BELİRLENDİ

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer banka yetkililerinin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini belirterek, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 104,1'in ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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