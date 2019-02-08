Dolar/TL'yi yukarı taşıyan etkenler
1 saat önce
Uzlaşı için son tarih yaklaşırken ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor.
Uzlaşı için son tarih yaklaşırken ABD- Çin
ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor. Euro Bölgesi ekonomisinin de ivme kaybettiği bir ortamda dolar değerleniyor. Bunlara bir de ABD ile olası S-400 gerilimi korkusu eklenince dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:00
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