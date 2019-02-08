Son Dakika Haberleri: Dolar/TL'yi yukarı taşıyan etkenler

Dolar/TL'yi yukarı taşıyan etkenler

1 saat önce

Uzlaşı için son tarih yaklaşırken ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor.

Dolar/TL'yi yukarı taşıyan etkenler, System.String[]
Uzlaşı için son tarih yaklaşırken ABD- Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor. Euro Bölgesi ekonomisinin de ivme kaybettiği bir ortamda dolar değerleniyor. Bunlara bir de ABD ile olası S-400 gerilimi korkusu eklenince dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:00 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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