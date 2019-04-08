Son Dakika Haberleri: Dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ediyor

Dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ediyor

1 saat önce

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ederken, siyasi gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıklayacağı reform paketi takip ediliyor.

Dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ediyor, System.String[]
Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ederken, siyasi gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıklayacağı reform paketi takip ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:53 

Berat Albayrak, 10 Nisan, Ekonomi
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