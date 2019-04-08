Dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ediyor
1 saat önce
Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ederken, siyasi gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıklayacağı reform paketi takip ediliyor.
Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam ederken, siyasi gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın 10 Nisan
'da açıklayacağı reform paketi takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:53
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