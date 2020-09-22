Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü - Son Dakika

Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın açıklanması üzerine güç kazanınca, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları 2.0 - 4.0 dolayında geriledi.

Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü, System.String[]

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın açıklanması üzerine güç kazanınca, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları 2.0 - 4.0 dolayında geriledi.

Küresel piyasalarda dolar euro karşısında yüzde 0.13, Japın yeni karşısında yüzde 0.24 yükseldi.

Buna göre Powell konuşmasında Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacak.Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yüzde 2.13 düşüşle 1,909.46 dolara kadar geriledi. Altının euro bazındaki fiyatı da yüzde 1.31 düşüşle 1,625.86 euroya indi.

Diğer değerli metallerden gümüşün ons fiyatı yüzde 4.67 düşüşle 25.55 dolara, platinin ons fiyatı yüzde 3.47 düşüşle 899.02 dolara ve paladyumun ons fiyatı da yüzde 1.91 düşüşle 2,316.28 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Mesut Özil, 2 milyon dolarlık tedaviye ihtiyacı olan Metehan bebek için harekete geçti Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı         
13:20
Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka         
12:52
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi         
12:35
Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi         
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı         
10:11
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 14:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei