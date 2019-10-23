Son Dakika Haberleri: Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi
Son Dakika Ekonomi Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi

Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi

46 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liraya geriledi.

Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liraya geriledi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.

Açıklama sonrası düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,7258'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,7330 seviyelerinde dengelendi.

Bugüne Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın vardığı anlaşmanın etkisiyle düşüşle başlayan dolar/TL, yurt içi piyasaların kapanışında 5,7570 seviyelerinde işlem görüyordu.

Avro/TL 6,38'in altına indi

Şu dakikalarda avro/TL yüzde 1,3 gerileyerek 6,3760, sterlin/TL yüzde 1,2 düşüşle 7,3840 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin Türk Lirasını desteklediğini ifade etti.

Dolar/TL'nin 5,80'in altındaki hedefinin 5,72 ve 5,65 seviyeleri olacağına değinen analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının bekleneceğini söyledi.

AA Finans'ın yarınki TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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