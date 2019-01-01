Dolar üst üste 6'ncı yılda da yükseldi, borsa son 7 yılın en kötüsünü gördü

Dolar/TL, yıllık bazda 2012'deki yüzde 6'lık değer kaybı sonrasında başlayan yükseliş trendini 2018'le birlikte üst üste 6'ncı yıla taşıdı. BIST 100 endeksi ise 2018'deki yüzde 20,9'luk değer kaybıyla son 7 yılın en kötü yıllık performansını gösterdi.

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Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi

20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor