Dolar ve euro aşağı yönlü
38 dakika önce
Dün TCMB adımları ve seçim belirsizliğiyle 5.7290 seviyesine çıkan dolar kuru bugün aşağı yönlü. Euro'da da yüzde 1'e yakın düşüş var.
Dün TCMB
adımları ve seçim belirsizliğiyle 5.7290 seviyesine çıkan dolar kuru bugün aşağı yönlü. Euro'da da yüzde 1'e yakın düşüş var.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:39
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