Son Dakika Haberleri: Dolar ve euro aşağı yönlü

Dolar ve euro aşağı yönlü

38 dakika önce

Dün TCMB adımları ve seçim belirsizliğiyle 5.7290 seviyesine çıkan dolar kuru bugün aşağı yönlü. Euro'da da yüzde 1'e yakın düşüş var.

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Dün TCMB adımları ve seçim belirsizliğiyle 5.7290 seviyesine çıkan dolar kuru bugün aşağı yönlü. Euro'da da yüzde 1'e yakın düşüş var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:39 

TCMB, Ekonomi
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