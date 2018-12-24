Dolar ve euro devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak
1 saat önce
Gerçek kişilerin satışına sunulan euro ve dolar cinsinden devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak.
Gerçek kişilerin satışına sunulan euro ve dolar cinsinden devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:23
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