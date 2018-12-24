Son Dakika Haberleri: Dolar ve euro devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Dolar ve euro devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

1 saat önce

Gerçek kişilerin satışına sunulan euro ve dolar cinsinden devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak.

Dolar ve euro devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak, System.String[]
Gerçek kişilerin satışına sunulan euro ve dolar cinsinden devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:23 

Ekonomi
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