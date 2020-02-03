Dolar ve euro haftaya sakin başladı
13 dakika önce
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, euro 6,6370 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, euro 6,6370 liradan haftaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:28
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