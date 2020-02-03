Dolar ve euro haftaya sakin başladı - Son Dakika
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Dolar ve euro haftaya sakin başladı

13 dakika önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, euro 6,6370 liradan haftaya başladı.

Dolar ve euro haftaya sakin başladı, System.String[]

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, euro 6,6370 liradan haftaya başladı.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:28 
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