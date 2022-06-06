Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü! - Son Dakika
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Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!

06.06.2022 13:36

Döviz kurları artışına yeni haftada da kaldığı yerden sürdürüyor. Dolar ve euro, TL karşısında yılın en yüksek seviyelerini güncellerken, dolar 16,60 lirayı, euro ise 17,80 lirayı aştı.

Geçen haftanın kapanışını 16,42'den yapan dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL, bugün 20 Aralık sonrası en yüksek seviyesini 16,60'a çıkardı. 17,80'in üzerini test eden euro/TL'de de son 6 ayın en yüksek seviyeleri görüldü.

BİST 100 ENDEKSİ TARİHİ SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde ise yüzde 1,8'i bulan yükselişler yaşanıyor. Bugün kaydedilen yükselişlerle birlikte BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.945 puanın üzerine çıkardı.

PETROL VARİL BAŞINA 120 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı. OPEC+ ülkelerinin önümüzdeki iki ayda üretimi artırma kararına rağmen Suudi Arabistan'ın fiyat artırımına gitmesi, petrol piyasasında arz sıkışıklığının devam ettiğine işaret etti.

Brent ham petrolün varil fiyatı erken saatlerde 121.95 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,8 artıda 120,63 dolardan işlem gördü. Brent Cuma gününü de yüzde 1,8 artıda kapatmıştı. US Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemlerin varil fiyatı üç ayın zirvesi olan 120.99 doları gördükten sonra yüzde 0,8 artıda 119,8 dolardan işlem gördü. ABD petrolü Cuma günü yüzde 1.7 yükselmişti.

ALTININ SPOT PİYASADAKİ FİYATI DA YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD'nin Hazine tahvili getirilerinde görülen hafif gerilemeden destek bularak yükseldi, ancak başlıca merkez bankalarının para politikalarını hızla sıkılaştıracağı beklentileri altın piyasasında kırılganlık yaratmaya devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artarak 1.853 dolara yükseldi.

PİYASALARIN RADARINDA NELER VAR?

  • Yurtiçinde bugün TCMB tarafından yayımlanacak aylık fiyat gelişmeleri raporunun ardından, Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi takip edilecek.
  • Veri gündeminin ardından ise aralarında 5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun da yer alacağı kabine toplantısı izlenecek.
  • TCMB'nin geçen hafta yayımladığı PPK özetlerinde de mesajını verdiği teminat, likidite, makroihtiyati tedbirler de piyasalarda takip edilen bir diğer gündem maddesi.
  • TL'de dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybının görüldüğü Mayıs ayında TCMB döviz satış miktarını belirgin artırdı. Ancak bankacılar Nisan ortasından Mayıs ayının üçüncü haftasına kadar devam eden TCMB rezerv kayıplarının son iki haftada durduğuna dikkat çekti.
  • TCMB'nin uluslararası net rezervleri Nisan ortasından 20 Mayıs'a kadar beş hafta içinde 9.6 milyar dolar düşüş kaydetti. Net rezervler ise geçen hafta 2.6 milyar dolar arttı.
  • Bankacıların açıklanan öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre TCMB geçen hafta da "rezerv kaybetmeden haftayı tamamlayabilecek" görünüyor. Piyasalar rezerv kayıplarının durmasının ya da sınırlı artışa dönmesinin ne kadar süreyle devam edeceğini izleyecek.
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TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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