Dolar ve euro yüzde 2 yükseldi
7 dakika önce
Dolar kuru, gece yaşana sert hareketin ardından yüzde 2'ye yakın primli. Borsa da yukarı yönde.
Dolar kuru, gece yaşana sert hareketin ardından yüzde 2'ye yakın primli. Borsa da yukarı yönde.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20
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