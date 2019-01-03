Son Dakika Haberleri: Dolar ve euro yüzde 2 yükseldi

Dolar ve euro yüzde 2 yükseldi

7 dakika önce

Dolar kuru, gece yaşana sert hareketin ardından yüzde 2'ye yakın primli. Borsa da yukarı yönde.

Dolar ve euro yüzde 2 yükseldi, System.String[]
Dolar kuru, gece yaşana sert hareketin ardından yüzde 2'ye yakın primli. Borsa da yukarı yönde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20 

Ekonomi
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