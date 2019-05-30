Dolar ve euroda keskin düşüş
3 dakika önce
Dolar/TL paritesi yönünü aşağıya çevirdi, düşüş yüzde 1'i aşıyor.
Dolar/TL paritesi yönünü aşağıya çevirdi, düşüş yüzde 1'i aşıyor. Euro da benzer şekilde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Güne TL karşısında 6,01 seviyesinde başlayan dolar, düşüş trendine girdi. Dolar/TL paritesinde azalış yüzde 2'ye yaklaştı. 5,92 seviyelerine kadar gerileyen parite şu sıralarda 5,91 sınırında işlem alıyor.
Euroda da durum benzer şekilde seyrediyor. Güne 6,70'ler düzeyinde start veren Euro/TL paritesi 6,60'lar düzeyine çekildi. Euroda düşüş yüzde 1,5'e yakın seyrediyor. - İSTANBUL
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