Dolar ve euroda keskin düşüş
2 saat önce
Dolar/TL paritesi yönünü aşağıya çevirdi, düşüş yüzde 1'i aşıyor.
Dolar/TL paritesi yönünü aşağıya çevirdi, düşüş yüzde 1'i aşıyor. Euro da benzer şekilde seyrediyor. Güne TL karşısında 6,01 seviyesinde başlayan dolar, düşüş trendine girdi. Dolar/TL paritesinde azalış yüzde 2'ye yaklaştı. 5,92 seviyelerine kadar gerileyen parite şu sıralarda 5,91 sınırında işlem alıyor. Euroda da durum benzer şekilde seyrediyor. Güne 6,70'ler düzeyinde start veren Euro/TL paritesi 6,60'lar düzeyine çekildi. Euroda düşüş yüzde 1,5'e yakın seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:30 Kaynak: İHA
(İHA)
Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam
Bursaspor'un stadyumunda 1.5 milyon TL'lik zarar
Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!