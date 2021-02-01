Dolar ve euroda serbest düşüş sürüyor - Son Dakika

Dolar ve euro'daki düşüş hızlandı. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,18 liraya kadar geri çekildi. Euro ise 8,83'den 8,68'e geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayan dolar ve euro'da düşüş hızlandı. Dolar/TL paritesi 7,18'e kadar geriledi. Dolar ile birlikte düşüş yaşayan euro/TL de 8,68'i gördü. Öte yandan dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 429 liradan, çeyrek altın ise 704 liradan işlem görüyor.

-İHA-