Dolar yatay, borsa satıcılı
1 saat önce
Dolar/TL 5.88 seviyelerinde yatay görünüm çizerken, dün 90 bini gören borsada bugün 89 binin altı test edildi.
Dolar/TL 5.88 seviyelerinde yatay görünüm çizerken, dün 90 bini gören borsada bugün 89 binin altı test edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33
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